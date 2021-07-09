Антюх: «Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста – выступать за «Динамо»

Полузащитник прокомментировал переход

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал пресс-службе команды о переходе в киевский клуб.

Что чувствует молодой парень, который только что подписал контракт с лучшим клубом Украины?

«Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как «Динамо». Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета».

Ты был на первом тренировочном сборе. Расскажи, как он прошел для тебя, сильно волновался?

«Переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться».

На какой срок рассчитан контракт?

«На четыре года».

Под каким номером будешь играть в «Динамо»?

«Пока не знаю, но хотелось бы девятку взять».

Потянешь?

«Буду стараться».

Что можешь пожелать болельщикам «Динамо» от себя?

«В первую очередь, больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой».

Антюх стал первым новичком «Динамо» в сезоне.