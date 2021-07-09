Экс-форвард сборной Беларуси: «Динамо» не будет развивать Шкурина для другого клуба»
Антюх: «Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста – выступать за «Динамо»
Полузащитник прокомментировал переход
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Денис Антюх рассказал пресс-службе команды о переходе в киевский клуб.
Что чувствует молодой парень, который только что подписал контракт с лучшим клубом Украины?
«Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как «Динамо». Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета».
Ты был на первом тренировочном сборе. Расскажи, как он прошел для тебя, сильно волновался?
«Переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться».
На какой срок рассчитан контракт?
«На четыре года».
Под каким номером будешь играть в «Динамо»?
«Пока не знаю, но хотелось бы девятку взять».
Потянешь?
«Буду стараться».
Что можешь пожелать болельщикам «Динамо» от себя?
«В первую очередь, больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой».
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