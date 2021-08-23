Антюх отказался ставить оценку своему дебюту за «Динамо»

Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх поделился эмоциями после своего дебюта за новый клуб в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (4:0).

Самый важный итог – победа, конечно. Заработали три очка, вышли на первое место – это самое главное. Двигаемся дальше.

Конечно, я запомнил и тот день, когда подписал контракт. И дебют – это тоже очень важное событие в жизни. Я бы не выделил одно.

Ничья с «Ингульцом»? Да, мы с нетерпением ждали следующий матч, чтобы реабилитироваться, выиграть и были позитивные эмоции.

Присутствие Луческу? Да, нам оно очень помогло сегодня. Все дни подготовки к матчу с «Десной» он был с нами, и это придало нам уверенности. После «Ингульца» он просто указал нам на ошибки, объяснил, что мы делали не так и почему не забили. У нас было много моментов, но не было реализации. Мистер указал нам на наши ошибки, и мы попытались исправить их на тренировках.

Разница между «Олимпийским» и стадионом «Динамо»? Не знаю, мне кажется, что это в большей степени чисто динамовский, клубный стадион. Здесь всегда хорошая атмосфера, болельщики поддерживают. Мне очень понравилось здесь играть. Сегодня была хорошая поддержка, спасибо болельщикам.