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Антюх отказался ставить оценку своему дебюту за «Динамо»

Хавбек предоставил такое право Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
15:43
Антюх отказался ставить оценку своему дебюту за «Динамо»
Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх поделился эмоциями после своего дебюта за новый клуб в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (4:0).

Да я сам не буду ставить себе оценку, это уже тренер разберет игру. Главное – что добыли победу. Хотелось, конечно, забить гол. Был момент, но не получилось. Буду стараться уже в следующей игре.

Самый важный итог – победа, конечно. Заработали три очка, вышли на первое место – это самое главное. Двигаемся дальше.

Конечно, я запомнил и тот день, когда подписал контракт. И дебют – это тоже очень важное событие в жизни. Я бы не выделил одно.

Ничья с «Ингульцом»? Да, мы с нетерпением ждали следующий матч, чтобы реабилитироваться, выиграть и были позитивные эмоции.

Присутствие Луческу? Да, нам оно очень помогло сегодня. Все дни подготовки к матчу с «Десной» он был с нами, и это придало нам уверенности. После «Ингульца» он просто указал нам на ошибки, объяснил, что мы делали не так и почему не забили. У нас было много моментов, но не было реализации. Мистер указал нам на наши ошибки, и мы попытались исправить их на тренировках.

Разница между «Олимпийским» и стадионом «Динамо»? Не знаю, мне кажется, что это в большей степени чисто динамовский, клубный стадион. Здесь всегда хорошая атмосфера, болельщики поддерживают. Мне очень понравилось здесь играть. Сегодня была хорошая поддержка, спасибо болельщикам.

Ранее защитник «Динамо» Виталий Миколенко признался, поздравил ли Антюза с дебютом в официальных встречах.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Десна Денис Антюх

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