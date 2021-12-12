Йовичевич признался, что «динамовская школа» принесла проблемы в игре с «Черноморцем»
«Ану-ка, давай-ка, уе*ывай отсюда». Фанаты «Черноморца» забросали автобус своей команды
Болельщики устроили своей команде не самый теплый прием
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Перед матчем «Черноморца» с «Металлистом 1925» в рамках 18-го тура УПЛ произошел не самый приятный инцидент.
Болельщики одесситов забросали клубный автобус дымовыми шашками и камнями, выкрикивая нецензурную кричалку:
«Ану-ка, давай-ка, уе*ывай отсюда».
Фанаты разбили заднее стекло автобуса. Сейчас транспортное средство охраняет полиция.
Поклонники «Черноморца» продолжают протестовать против политики аренд в клубе – за одесситов выступает 16 арендованных у «Динамо» футболистов.
Это уже не первый случай атаки на клубный автобус. Ранее подобное происходило в августе.
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