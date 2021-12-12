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«Ану-ка, давай-ка, уе*ывай отсюда». Фанаты «Черноморца» забросали автобус своей команды

Болельщики устроили своей команде не самый теплый прием
Футбол Украинская Премьер-лига
14:51
«Ану-ка, давай-ка, уе*ывай отсюда». Фанаты «Черноморца» забросали автобус своей команды
фото - Facebook

Перед матчем «Черноморца» с «Металлистом 1925» в рамках 18-го тура УПЛ произошел не самый приятный инцидент.

Болельщики одесситов забросали клубный автобус дымовыми шашками и камнями, выкрикивая нецензурную кричалку:

«Ану-ка, давай-ка, уе*ывай отсюда».

Фанаты разбили заднее стекло автобуса. Сейчас транспортное средство охраняет полиция.

Поклонники «Черноморца» продолжают протестовать против политики аренд в клубе – за одесситов выступает 16 арендованных у «Динамо» футболистов.

Это уже не первый случай атаки на клубный автобус. Ранее подобное происходило в августе.

Павел Харченко
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Черноморец Динамо Киев Металлист 1925 болельщики происшествия

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