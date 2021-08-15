«Анже» сенсационно разгромил «Лион». «Ткачи» доигрывали вдесятером

Подопешные Боса не могут победить со старта нового сезона

Фото - Анже

Во втором туре французской Лиги 1 «Лион» на выезде крупно уступил «Анже».

Первый тайм остался за хозяевами матча. Единственный гол Буфаля позволил команде уйти на перерыв при минимальном преимуществе.

В начале второй половины встречи Марсело отправил мяч в собственные ворота. Позже «ткачей» подвел Корне, заработав второе предупреждение. В большинстве соперник довел счет до разгромного силами Унаи.

«Лион» остался с двумя очками в турнирной таблице. «Анже» пока только побеждает.

Лига 1, 2 тур

«Анже» – «Лион» 3:0

Голы: Буфаль, 20, Марсело, 53 (автогол), Унаи, 77 – авлдподв

«Анже»: Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 86), Кабо, Менди, Мангани (Капель, 81), Буфаль (Унаи, 75), Фюльжени (Нинга, 80), Чо (Баокен, 74).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Лукеба (Диоманде, 46), Ауар, Лукас Пакета (Какре, 46), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 46), Корне, Слимани (Энрике, 69), Токо-Экамби (Кадевере, 82), Дембеле.

Предупреждения: Менди – Лукеба, Марсело, Корне, Диоманде

Удаление: Корне