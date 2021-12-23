Рангник хочет усилить центр поля МЮ 100-милионным одноклубником Ярмоленко
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
Ранее матчи МЮ переносили из-за новой волны вируса
20:19
фото - MUFC
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался для ESPN о ситуации с коронавирусом в команде:
«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было 25 футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация значительно улучшилась.
Судя по сегодняшней тренировке, все парни в хорошей форме. Они выполнили свое домашнее задание: тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется делать трудный выбор, подготавливая заявку на игру и выбирая стартовый состав».
Ранее матчи «дьяволов» были перенесены из-за нескольких случаев коронавируса в команде.
Помимо МЮ, в строй также вернулся «Тоттенхэм», который из-за такого внезапного карантина лишился евровесны.