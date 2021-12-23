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АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19

Ранее матчи МЮ переносили из-за новой волны вируса
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:19
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался для ESPN о ситуации с коронавирусом в команде:

«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было 25 футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация значительно улучшилась.

Судя по сегодняшней тренировке, все парни в хорошей форме. Они выполнили свое домашнее задание: тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется делать трудный выбор, подготавливая заявку на игру и выбирая стартовый состав».

Ранее матчи «дьяволов» были перенесены из-за нескольких случаев коронавируса в команде.

Помимо МЮ, в строй также вернулся «Тоттенхэм», который из-за такого внезапного карантина лишился евровесны.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Ральф Рангник коронавирус

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