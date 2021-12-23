АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19

фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался для ESPN о ситуации с коронавирусом в команде:

Судя по сегодняшней тренировке, все парни в хорошей форме. Они выполнили свое домашнее задание: тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придется делать трудный выбор, подготавливая заявку на игру и выбирая стартовый состав».