АПЛ. «Ливерпуль» и «Ньюкасл» победили, «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону»

Разрыв между первым и вторым местами вновь сократился до 6 очков

Фото - ФК Ливерпуль

В 25-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде переиграл «Бернли». «Ньюкасл» справился с «Астон Виллой», а «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону».

«Красным» и «сорокам» хватило одного гола для достижения положительного результата. Победы своим командам принесли Фабиньо и Триппьер.

«Волки» решили исход встречи уже к 18-й минуте. В составе команды отличились Хименес и Дендонкер.

«Ливерпуль» сократил отставание от «Манчестер Сити» в турнирной таблице до девяти очков. У «мерсисайдцев» – матч в запасе. «Вулверхэмптон» приблизился к зоне Лиги чемпионов на три пункта сыграв на игру меньше, чем конкуренты. «Ньюкасл» оторвался от зоны вылета.

АПЛ, 25 тур

«Бернли» – «Ливерпуль» 0:1

Гол: Фабиньо, 40

«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90+3), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).

Предупреждение: Хендерсон

«Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла» 1:0

Гол: Триппьер, 35

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер (Крафт, 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт, 45), Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 90+2), Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.

«Астон Вилла»: Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн (Чуквуэмека, 85), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо, Буэндиа (Бэйли, 72), Уоткинс (Ингз, 72).

Предупреждения: Жоэлинтон, Берн, Шелви – Макгинн, Дуглас Луис, Бэйли, Рэмзи

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» 0:2

Голы: Хименес, 6, Дендонкер, 18

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Эмерсон, 82), Дэвис, Санчес, Ромеро, Сессеньон (Кулусевски, 28), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 71), Уинкс, Бентанкур, Кейн.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Кандл (Тринкау, 84), Поденсе (Хван Хи Чхан, 81), Хименес (Фабиу Силва, 86).

Лукас Моура, Кулусевски, Бентанкур – Аит-Нури