«Тоттенхэм» заплатит 20 миллионов фунтов за лидера «Вулверхэмптона»
АПЛ объявила лучшего тренера по итогам января
Его команда выиграла три матча
15:10
Фото: Sky Sports
АПЛ через свой сайт огласила лучшего тренера по итогам января.
Им стал наставник «Вулверхэмптона» Бруну Лаже. Его команда выиграла все три матча.
«Волки» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Саутгемптон» (3:1) и «Брентфорд» (2:1).
Отметим, что он лишь летом возглавил команду, сменив другого португальца.
В таблице АПЛ «Вулверхмптон» идет 8-м.
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