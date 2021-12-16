АПЛ остановят? Еще 4 матча перенесли из-за коронавируса

На этой неделе не состоятся 9 матчей чемпионата Англии

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Еще 4 матча чемпионата Англии не состоятся на этой неделе из-за вспышки коронавируса в Великобритании, сообщает пресс-служба АПЛ.

На этот раз перенесены матчи «Саутгемптон» – «Брентфорд», «Уотфорд» – «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» – «Норвич», которые должны были состояться 18-го декабря, а также игра «Эвертон» – «Лестер», которая должна была пройти 19-го декабря.

До этого на неделе были перенесены еще 4 матча АПЛ.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат на месяц, до 15-го января.