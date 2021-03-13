АПЛ ожидает по 10 тысяч болельщиков на трибунах на матчах в последних двух турах

Фото: Sky Sports

АПЛ вновь попробует пустить на трибуны болельщиков.

Лига намерена провести с болельщиками последние два тура чемпионата Англии. Они состоятся в конце мая.

Для осуществления идеи, лига ждет одобрения от правительства. Ожидается, что лига разрешит заполнить трибуны до 10 тысяч мест, сообщает BBC.

Напомним, что в декабре в АПЛ разрешили присутствие фанатов на трибунах, но из-за нового штамма коронавируса стадионы вновь закрыли.