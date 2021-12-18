АПЛ перенесла уже 10-й матч из-за коронавируса

Зараженные есть уже в «Астон Вилле»

Фото: BBC

АПЛ перенесла еще одну игру.

Матч «Астон Вилла – «Бернли» не состоится 18 декабря. Он будет перенесен на другую дату, сообщает Sky Sports.

В составе хозяев несколько игроков сдали положительный тест на COVID-19. Изначально игра планировалась на 17:00.

Эта игра стала уже 10-й которую АПЛ решила перенести. На 18 декабря было запланирована 5 матчей в 18-м туре, однако состоится лишь одна встреча.

В Англии распространяется коронавирус омикрон штамма.