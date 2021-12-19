АПЛ под серьезной угрозой. В Британии прогнозируют волну «Омикрона» катастрофических масштабов

Целый ряд матчей был перенесен на неопределенный срок

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Продолжение английского чемпионата находится под угрозой из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщает The Guardian, волна нового штамма коронавируса «Омикрон» накроет Великобританию в ближайшее время.

По прогнозам экспертов, если не ввести жесткие ограничения, то каждый день на больничную койку будут попадать сотни тысяч граждан.

Правительству рекомендуют принять незамедлительные меры, даже не дожидаясь января.

Таким образом, английский чемпионат могут приостановить.

Ранее руководители АПЛ рассматривали введение паузы до середины января из-за рекордного количества заболевших. Было перенесено уже десять матчей турнира.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб будет подписывать только вакцинированных футболистов.