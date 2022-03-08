АПЛ в россии больше не будет. Лига разорвала контракт с транслятором в террористической стране

Параша становится изгоем для всего мира

Фото: ВВС АПЛ на своем официальном сайте сообщила, что разрывает контракт с российским транслятором – Rambler, а также пожертвовала Украине 1 миллион фунтов стерлингов и записала обращение. «Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру. Наши мысли со всеми, кто пострадал. Пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов будет передано Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся». Ранее стало известно, что сборная россии и все клубы страны-оккупанта удалены из FIFA 22.

Петр Приходько