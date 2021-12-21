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АПЛ выступила с заявлением по поводу ухудшающейся ситуации с COVID-19
Лига не намерена приостанавливать чемпионат
08:58
Фото: АПЛ
АПЛ на своем официальном сайте опубликовала заявления по поводу текущей ситуации с коронавирусом:
Сегодня на заседании клубов АПЛ было подтверждено, что, признавая, что ряд команд испытывают проблема из-за вспышек COVID-19, лига намерена продолжить игры по текущему расписанию, где это возможно.
Здоровье и благополучие всех остается нашим приоритетом, и мы будем продолжать отстлеживать и сообщать о рекомендациях общественного здравоохранения.
На встрече также обсуждался ряд вопросов, включая возможную приостановку чемпионата Англии в связи с штаммом «Омикрон».
Напомним, что в Великобритании прогнозируют резкое увеличение заболеваемости из-за нового штамма коронавируса.
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