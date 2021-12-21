АПЛ выступила с заявлением по поводу ухудшающейся ситуации с COVID-19

Фото: АПЛ

АПЛ на своем официальном сайте опубликовала заявления по поводу текущей ситуации с коронавирусом:



Здоровье и благополучие всех остается нашим приоритетом, и мы будем продолжать отстлеживать и сообщать о рекомендациях общественного здравоохранения.

На встрече также обсуждался ряд вопросов, включая возможную приостановку чемпионата Англии в связи с штаммом «Омикрон».