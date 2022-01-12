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Арбитр матча на Кубке Африки дважды дал финальный свисток еще до завершения игры

На табло стадиона в Камеруне не показывали время
Футбол В мире
18:13
Арбитр матча на Кубке Африки дважды дал финальный свисток еще до завершения игры
Фото: The Athletic

Курьезный инцидент случился во время матча КАН-2022 между Тунисом и Мали (0:1).

Арбитр встречи из Зимбабве Дженни Сиказве дважды дал финальный свисток до завершения матча. Вначале он хотел завершить эту игру на 85-й минуте, но ему вовремя указали на ошибку.

Во второй раз он все же дал финальный свисток после 89 минут и 49 секунд игрового времени. Из-за этого тренерский штаб сборной Туниса после игры протестовал против этого решения.

Как утверждает The Athletic, на стадионе в Камеруне, где проходила игра, не показывалось официальное время матча.

Отметим, что еще в декабре Кубок Африки хотели перенести в другую страну, так как Камерун был не до конца готов к проведению турнира.

Андрей Усмонов
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Теги

Кубок африканских наций

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