Арбитр не засчитал три гола сборной Украины. Лишь мяч Степаненко помог уйти от поражения Болгарии

Огненный матч в Одессе

Фото - УАФ

В товарищеском матче сборная Украины на своем поле сыграла вничью с Болгарией.

За первый тайм «сине-желтые» нанесли 18 ударов по воротам соперника. Однако своими тремя попытками воспользовался соперник. Счет открыл Кирилов.

Украинцы, правда забили в ворота Михайлова, но у Довбыка был офсайд в том эпизоде. По аналогичной причине арбитр не засчитал еще два гола «сине-желтых» после перерыва.

Лишь на 79-й минуте шикарным ударом Степаненко забил «легальный» мяч. Отличный шанс вырвать победу был у Коваленко, но хавбек пробил выше с нескольких метров.

Напомним, 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Отбор на ЧМ-2022, группа D, третий тур

Украина – Болгария 1:1

Голы: Степаненко, 79 – Кирилов, 35

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский (Гармаш, 78), Зубков (Цыганков, 61), Сидорчук (Степаненко, 46), Соболь (Коваленко, 68), Довбик (Яремчук, 46).

Болгария: Михайлов (Вуцов, 46), Йорданов (Турицов, 15), Димитров, Христов, Цонев (Костадинов, 70), Цонев (Чочев, 61), Кирилов, Неделев, Десподов (Янков, 69), Велковски, Илиев (Минчев, 46).

Предупреждение: Турицов