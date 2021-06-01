Арбитр UEFA провел инструктаж по правилам игры для сборной Украины

Бойко объяснил, как не «нахвататься» необязательных карточек

Фото - УАФ

Арбитр UEFA и FIFA Сергей Бойко провел лекцию для сборной Украины на тему «Работаем вместе ради лучшего понимания игры». Она посвящена нюансам судейства на предстоящем Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Среди прочего, практикующий рефери акцентировал внимание на опасной игре, задержке соперников и симуляции. Также арбитр обратил внимание на нюансах в определении офсайда и игры рукой.

Так, если партнер по команде игрока, к руке которого случайно коснулся мяч, поразит ворота, гол будет засчитан. Если же мяч забьет сам футболист, рука которого поучаствовала в эпизоде, счет на табло не изменится.

Также Бойко сообщил о том, что попытки споров с арбитрами будут строго наказываться. Минимум один игрок команды, активно выражающий недовольство, будет предупрежден. Также «горчичник» будет демонстрироваться за требования наказать игрока соперника.

Для наглядности во время изложения материала игрокам «сине-желтых» показывались видеофрагменты. После завершения презентации слушатели имели возможность задать свои вопросы.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил окончательную заявку на Евро-2020.