Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»

Евгений Арановский / Фото: Википедия

Украинский арбитр Евгений Арановский высказал свое мнение о видео-помощи судьям во время матчей.

Чем больше бегаешь к VAR, значит у тебя все не очень хорошо на поле. Бывает, когда один момент – и по сложности, и по трактовке. Арбитр на поле думает, чтобы отработать как можно сильнее без VAR, ну а VAR помогает».