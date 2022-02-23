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Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»
Арановский считает, что судьям лучше использовать собственные знания
Евгений Арановский / Фото: Википедия
Украинский арбитр Евгений Арановский высказал свое мнение о видео-помощи судьям во время матчей.
«Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR. Когда арбитр судит, он должен думать, чтобы VAR не помогал ему – отработать так, чтобы VAR не вмешивался, и тогда это идеально. Я всегда выхожу с таким настроем, потому что это твой уровень, класс.
Чем больше бегаешь к VAR, значит у тебя все не очень хорошо на поле. Бывает, когда один момент – и по сложности, и по трактовке. Арбитр на поле думает, чтобы отработать как можно сильнее без VAR, ну а VAR помогает».
Напомним, УПЛ возобновится уже на этих выходных.
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