Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Вильярреал - Ювентус 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бенфика - Аякс -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Динамо Загреб - Севилья -:- Запланирован
19:45 Олимпиакос - Аталанта -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг -:- Запланирован
19:45 Лацио - Порту -:- Запланирован
22:00 Наполи - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бетис - Зенит -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
22:00 Брага - Шериф -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Сейчас в эфире
12:55
Телемагазин
12:30
Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»

Арановский считает, что судьям лучше использовать собственные знания
Футбол Украинская Премьер-лига
12:52
Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»
Евгений Арановский / Фото: Википедия

Украинский арбитр Евгений Арановский высказал свое мнение о видео-помощи судьям во время матчей.

«Выходя на поле, арбитр не должен думать, что у него есть VAR. Когда арбитр судит, он должен думать, чтобы VAR не помогал ему – отработать так, чтобы VAR не вмешивался, и тогда это идеально. Я всегда выхожу с таким настроем, потому что это твой уровень, класс.

Чем больше бегаешь к VAR, значит у тебя все не очень хорошо на поле. Бывает, когда один момент – и по сложности, и по трактовке. Арбитр на поле думает, чтобы отработать как можно сильнее без VAR, ну а VAR помогает».

Напомним, УПЛ возобновится уже на этих выходных.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

арбитры

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Коэффициент выше трешки! Прогноз на матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»
Прогноз Коэффициент выше трешки! Прогноз на матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»
Прогнозы
13:13
Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от меня, сборная не поехала бы на матч с Россией»
Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от меня, сборная не поехала бы на матч с Россией»
Чемпионат мира по футболу
13:10
Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»
Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»
Украинская Премьер-лига
12:52
Шевченко: «В единстве мы победим, ведь Украина – страна свободолюбивых граждан»
Шевченко: «В единстве мы победим, ведь Украина – страна свободолюбивых граждан»
Украинская Премьер-лига
12:44
Футболистки сборной США получат 24 миллиона долларов от федерации
Футболистки сборной США получат 24 миллиона долларов от федерации
В мире
12:41
Министр иностранных дел Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в России
Министр иностранных дел Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в России
Лига чемпионов UEFA
12:36
«Стыдно, что говорю по-русски». Защитник сборной Украины – об агрессии Путина
«Стыдно, что говорю по-русски». Защитник сборной Украины – об агрессии Путина
Украинские легионеры
12:11
«Бешикташ» хочет переманить троих легионеров «Шахтера», воспользовавшись агрессией России в Украине
«Бешикташ» хочет переманить троих легионеров «Шахтера», воспользовавшись агрессией России в Украине
Украинская Премьер-лига
12:06
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс»
Прогноз Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс»
Прогнозы
11:57
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45