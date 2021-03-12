Францию и Украину рассудит немецкая бригада арбитров
Румынская бригада арбитров обслужит матч Украина – Финляндия
Первый домашний поединок сборная проведет во Львове
Фото: frf.ro
Первый домашний матч отбора на ЧМ-2022 для сборной Украины будет против Финляндии. 28 марта команды сыграют на «Арене Львов», матч рассудит румынская бригада арбитров.
Главный судья: Иштан Ковач. Ассистенты: Василе Маринеску, Михай Артене. Четвертый судья: Овидиу Хацеган.
Делегат FIFA: Ева Гажевска (Польша). Судейский наблюдатель: Уильям Янг (Шотландия).
Напомним, что из-за матча сборной, матч «Рух» – «Десна» не состоялся на «Арене Львов».
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