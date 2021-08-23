Арбитры из Англии обслужат ответный матч «Шахтер» – «Монако»

Тэйлор – главный рефери

Энтони Тэйлор / Фото: Twitter

Стала известна бригада арбитров на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Главный рефери матча – Энтони Тэйлор из Англии. Его ассистенты – Гари Бесуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром будет Дэвид Кут.

Арбитр VAR – Стюарт Эттуэлл, его ассистент – Пол Тирни.

«Шахтер» примет «Монако» в среду, 25-го августа, в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист», В первом матче между командами «горняки» минимально одолели соперника на выезде (1:0).

Напомним, что ответный матч с «Монако» пропустит голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.