«Львов» перенес игру с «Шахтером» в Харьков
«Арена-Львов» может быть переименована в стадион имени Степана Бандеры
С такой инициативой выступили местные депутаты Львова
16 марта 13:10
Львов-Арена / Фото: Динамомания
«Львов-Арена» может быть переименована в стадион имени Степана Бандеры.
С такой инициативой выступили львовские депутаты областного совета от партии «Европейская Солидарность», о чем было сообщено на официальной странице представительства партии в Facebook.
Напомним, что ранее стадиону в Тернополе присвоили имя Романа Шухевича.
На «Львов-Арене» свои домашние матчи проводит ФК «Львов», «Рух» и сборная Украины.