«Арена-Львов» может быть переименована в стадион имени Степана Бандеры

С такой инициативой выступили местные депутаты Львова

Львов-Арена / Фото: Динамомания

«Львов-Арена» может быть переименована в стадион имени Степана Бандеры.

С такой инициативой выступили львовские депутаты областного совета от партии «Европейская Солидарность», о чем было сообщено на официальной странице представительства партии в Facebook.

Напомним, что ранее стадиону в Тернополе присвоили имя Романа Шухевича.

На «Львов-Арене» свои домашние матчи проводит ФК «Львов», «Рух» и сборная Украины.