Арендованный игрок «Динамо» дебютировал в матче, где его новая команда уступила 0:5

Футболист стал часть разгрома

Миккел Дуэлунд / фото - Футбол 1/2/3

Датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд, ушедший по аренде в нидерландские НЕК, дебютировал в составе нового клуба.

Его команда уступила действующим чемпионам страны «Аяксу» с унизительным счетом 5:0.

Датчанин провел на поле все 90 минут и получил лучшую оценку за матч среди своих партнеров по команде от авторитетного портала Whoscored.

Дуэлунд перешел в «Динамо» в 2018 году из «Мидтьюлланда» за 4 миллиона евро. В составе столичного клуба он провел 26 матчей, где отметился 4 результативными действиями.

Напомним, «Динамо» «всухую» проиграло чемпионам «Италии».