Арендованный у «Динамо» защитник не продолжит выступать за «Металлист»

Двое футболистов, ранее игравших в харьковском клубе, не будут включены в заявку на следующий сезон

Николай Ярош / Фото - Динамо Киев от Шурика

Голкипер Виталий Чеботарев и защитник Николой Ярош не будут включены в заявку «Металлиста» на следующий сезон. Футболисты покинут клуб.

В прошедшем сезоне арендованный у «Динамо» оборонец провел 12 матчей за «Металл». Игрок отличился одним забитым мячом.

Чеботарев перебрался в харьковский клуб из «Таврии». Однако ни одного официального поединка за клуб так и не провел.

Напомним, ранее «Металлист» приступил к подготовке к первому сезону после возрождения.