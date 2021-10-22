Арендованный у «Динамо» защитник не сможет сыграть против киевлян

Причина не в условиях соглашения

Владислав Дубинчак / Фото - СК Днепр-1

Киевское «Динамо» в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Встреча состоится 24 октября на стадионе им. В. Лобановского.

О пункте соглашения об аренде защитника киевлян Владислава Дубинчака в днепровский клуб, запрещающем ему играть против «бело-синих», неизвестно. Но футболист точно пропустит встречу из-за дисквалификации.

В стане «Динамо» отстраненных нет. Под угрозой дисквалификации – хавбек Сергей Сидорчук и защитник Илья Забарный (по три предупреждения в сезоне). Также рискуют пропустить одну игру полузащитники Даниил Игнатенко, Невен Джурасек и Франциско Ди Франко.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1». Начало – в 17:00.