Арендованный у «Динамо» Жерсон снова взялся за свое. У вингера конфликт с тренером «Труа»

Вингер из Люксембурга пропустил 3 матча чемпионата Франции

Жерсон Родригеш / Фото: Twitter

У вингера «Труа» Жерсона Родригеша, который арендован у киевского «Динамо», конфликт с главным тренером команды, сообщает ресурс Le Quotidien.

Жерсон не попадает в заявку команды уже три матча подряд. Источник сообщает, что главному тренеру «Труа» Лорану Батлесу не нравится образ жизни люксембуржца.

На счету Жерсона 1 гол в 9-ти матчах Лиги 1. Последний раз он выходил на поле еще в конце ноября.

Ранее о непростом характере Жерсона высказался вингер «Динамо» Карлос Де Пена.