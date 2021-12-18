Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Арендованный у «Динамо» Жерсон снова взялся за свое. У вингера конфликт с тренером «Труа»
Вингер из Люксембурга пропустил 3 матча чемпионата Франции
12:50
Жерсон Родригеш / Фото: Twitter
У вингера «Труа» Жерсона Родригеша, который арендован у киевского «Динамо», конфликт с главным тренером команды, сообщает ресурс Le Quotidien.
Жерсон не попадает в заявку команды уже три матча подряд. Источник сообщает, что главному тренеру «Труа» Лорану Батлесу не нравится образ жизни люксембуржца.
На счету Жерсона 1 гол в 9-ти матчах Лиги 1. Последний раз он выходил на поле еще в конце ноября.
Ранее о непростом характере Жерсона высказался вингер «Динамо» Карлос Де Пена.
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