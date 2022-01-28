Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Аргентина без Месси обыграла Чили в квалификации ЧМ-2022

«Альбиселесте» уже обеспечили себе место на мундиале
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:26
Аргентина без Месси обыграла Чили в квалификации ЧМ-2022
фото - BBC

В матче 15-го тура южноамериканской квалификации на ЧМ-2022 Чили на своем поле принимал Аргентину.

Гости открыли счет уже на 9-й минуте – забил Анхель Ди Мария, выведший команду на игру с капитанской повязкой.

Вскоре чилийцы смогли вернуть паритет усилиями Бреретона.

Но на 34-й минуте «альбиселесте» вновь вернули себе преимущество. Забил Лаутаро Мартинес.

В игре не принимал участия лидер аргентинской сборной Лионель Месси, которого не вызвали на зимние матчи сборной.

Аргентина так же, как и Бразилия уже обеспечила себе место на предстоящем мундиале.

Южноамериканская квалификация ЧМ-2022, 15-й тур

Чили – Аргентина 1:2

Голы: Бреретон, 20 – Ди Мария, 9, Мартинес, 34.

Чили: Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).

Предупреждения: Вегас (27), Отаменди (38), де Пауль (53), Марипан (69), Паредес (72), Пульгар (76), Санчес (79), Монтесинос (89), Тальяфико (90).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Чили (футбол) Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Холанд: «Левандовски – лучший в прошлом году»
Холанд: «Левандовски – лучший в прошлом году»
Футбол Бундеслига (Германия)
27 января 11:10
Месси получил от Ватикана футболку с автографом Папы Римского
Месси получил от Ватикана футболку с автографом Папы Римского
Футбол Лига 1 (Франция)
24 января 15:58
Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере
Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере
Футбол Лига 1 (Франция)
24 января 08:10
Бензема: «Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»
Бензема: «Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»
Футбол Лига 1 (Франция)
23 января 15:58
Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом
Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом
Футбол Лига 1 (Франция)
22 января 11:27
Хавбек ПСЖ: «Месси проходит адаптацию. Он еще покажет, что является отличным футболистов»
Хавбек ПСЖ: «Месси проходит адаптацию. Он еще покажет, что является отличным футболистов»
Футбол Лига 1 (Франция)
20 января 16:30

Новости: Футбол

Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Бундеслига (Германия)
09:39
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Украинская Премьер-лига
09:24
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Премьер-Лига (Англия)
09:01
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Лига 1 (Франция)
08:43
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Первая лига
08:39
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
Примерa (Испания)
08:18
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
Украинские легионеры
08:17
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Украинские легионеры
08:05
Попов – о драке в конце игры: «В первом матче соперник сыграл локтем, во втором – ногой попали в глаз»
Попов – о драке в конце игры: «В первом матче соперник сыграл локтем, во втором – ногой попали в глаз»
Украинская Премьер-лига
08:01
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости