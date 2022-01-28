Аргентина без Месси обыграла Чили в квалификации ЧМ-2022

«Альбиселесте» уже обеспечили себе место на мундиале

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В матче 15-го тура южноамериканской квалификации на ЧМ-2022 Чили на своем поле принимал Аргентину.

Гости открыли счет уже на 9-й минуте – забил Анхель Ди Мария, выведший команду на игру с капитанской повязкой.

Вскоре чилийцы смогли вернуть паритет усилиями Бреретона.

Но на 34-й минуте «альбиселесте» вновь вернули себе преимущество. Забил Лаутаро Мартинес.

В игре не принимал участия лидер аргентинской сборной Лионель Месси, которого не вызвали на зимние матчи сборной.

Аргентина так же, как и Бразилия уже обеспечила себе место на предстоящем мундиале.

Южноамериканская квалификация ЧМ-2022, 15-й тур

Чили – Аргентина 1:2

Голы: Бреретон, 20 – Ди Мария, 9, Мартинес, 34.

Чили: Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).

Предупреждения: Вегас (27), Отаменди (38), де Пауль (53), Марипан (69), Паредес (72), Пульгар (76), Санчес (79), Монтесинос (89), Тальяфико (90).