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Аргентина минимально одолела Колумбию благодаря голу Мартинеса
Команда Скалони квалифицировалась на чемпионат мира
02 февраля 07:35
Фото: Getty Images
В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Аргентины минимально переиграла Колумбию.
Автором единственного гола в середине первого тайма стал Лаутаро Мартинес.
Отбор на ЧМ-2022
Аргентина – Колумбия 1:0
Гол: Мартинес, 29
Аргентина: Мартинес, Монтьель, Песселья, Мартинес, Акунья, Гомес (Мартинес, 80), Родригес, Ло Чельсо (Буэндиа, 80), Ди Мария (Гонсалес, 69), Окампос (Меса, 58), Мартинес (Дибала, 69).
Колумбия: Варгас, Медина (Валоес, 67), Тесильо, Санчес, Мохика, Куадрадо, Урибе (Кантильо, 57), Барриос (Куэльяр, 75), Хамес (Суарес, 57), Борха (Фалькао, 75), Диас.
Предупреждения: Акунья (44), Монтьель (58), Суарес (77), Санчес (90).
Обзор матча:
Таким образом Аргентина квалифицируется на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
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