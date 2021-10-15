Аргентина минимально одолела Перу в матче отбора на ЧМ-2022
В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Аргентины принимала Перу.
Единственный мяч во встрече решил судьбу матча – на 43-й минуте Лаутаро Мартинес поразил ворота перуанской команды.
После этой победы Аргентина осталась на 2-м месте в своей группе отбора, набрав 22 очка. От лидирующей Бразилии Аргентина отстает на 6 очков.
Отбор на ЧМ-2022
Аргентина – Перу 1:0
Гол: Мартинес, 43
Аргентина: Мартинес, Молина, Акунья, Ромеро, Отаменди, Ло Чельсо (Паласиос, 90), Ди Мария (Гонсалес, 73), де Пауль, Паредес (Родригес, 73), Мартинес (Корреа, 85), Месси.
Перу: Гальесе, Лора, Трауко, Кальенс, Самбрано, Гонсалес (Лопес, 85), Акино, Куэва, Йотун (Картахена, 74), Гарсия (Коста, 73), Лападула (Фарфан, 60).
Предупреждения: Йотун (41), Гарсия (45).
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