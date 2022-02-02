Аргентина не проигрывает 29 матчей подряд и подбирается к рекорду Италии

Команда Скалони в последней встрече переиграла Колумбию

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Сборная Аргентины не проигрывает в 29-ти матчах подряд, сообщает Opta.

По информации источника, до собственного рекорда команде осталось не проиграть 2 матча. До мирового рекорда сборной Италии (37 матчей без поражений) осталось не проиграть 8 матчей.

Напомним, в последнем матче отбора на ЧМ-2022 Аргентина обыграла Колумбию (1:0).

Отметим, что Лионель Месси не принял участие в этом матче, но сыграл днем ранее за ПСЖ в Кубке Франции против «Ниццы» (0:0, пен 5:6).