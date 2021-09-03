Аргентина с Месси переиграла Венесуэлу с «динамовцем» в составе
В матче квалификации чемпионата мира сборная Аргентины в большинстве переиграла Венесуэлу.
Уже на 35 минуте встречи красную карточку получил защитник венесуэльцев Луис Мартинес.
Пострадал от этого удаления нападающий «Динамо» Эрик Рамирес, которого тренерский штаб убрал с поля, чтобы выпустить другого игрока в оборону.
В придачу Лаутаро Мартинес забил хозяевам гол «в раздевалку».
Во втором тайме Хоакин Корреа дублем довел счет до разгрома, а на 90 минуте Сотельдо с пенальти забил гол престижа в ворота аргентинцев.
Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но так и не отличился.
ЧМ-2022. Квалификация. Южная Америка
Венесуэла – Аргентина 1:3
Голы: Сотельдо, 90 (пен.) – Лаутаро, 45, Корреа, 71, 74
Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Гонсалес (Эрнандес, 67), Веласкес (Мартинес, 25), Мартинес, Гонсалес, Ринкон, Саварино (Каррильо, 46), Сотельдо, Мартинес (Уртадо, 67), Рамирес (Вильянуэва, 35).
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Молина, Акунья, Песселья, Ди Мария (Корреа, 63), де Пауль (Паласиос, 76), Ло Чельсо (Корреа, 62), Родригес (Дибала, 80), Месси, Мартинес (Гомес, 75).
Предупреждения: Сотельдо (45), Уртадо (79).
Удаления: Мартинес (32).
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