Аргентина с Месси переиграла Венесуэлу с «динамовцем» в составе

Игрок киевского клуба вынужденно покинул поле

фото - ToysMatrix

В матче квалификации чемпионата мира сборная Аргентины в большинстве переиграла Венесуэлу.

Уже на 35 минуте встречи красную карточку получил защитник венесуэльцев Луис Мартинес.

Пострадал от этого удаления нападающий «Динамо» Эрик Рамирес, которого тренерский штаб убрал с поля, чтобы выпустить другого игрока в оборону.

В придачу Лаутаро Мартинес забил хозяевам гол «в раздевалку».

Во втором тайме Хоакин Корреа дублем довел счет до разгрома, а на 90 минуте Сотельдо с пенальти забил гол престижа в ворота аргентинцев.

Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но так и не отличился.

ЧМ-2022. Квалификация. Южная Америка

Венесуэла – Аргентина 1:3

Голы: Сотельдо, 90 (пен.) – Лаутаро, 45, Корреа, 71, 74

Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Гонсалес (Эрнандес, 67), Веласкес (Мартинес, 25), Мартинес, Гонсалес, Ринкон, Саварино (Каррильо, 46), Сотельдо, Мартинес (Уртадо, 67), Рамирес (Вильянуэва, 35).

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Молина, Акунья, Песселья, Ди Мария (Корреа, 63), де Пауль (Паласиос, 76), Ло Чельсо (Корреа, 62), Родригес (Дибала, 80), Месси, Мартинес (Гомес, 75).

Предупреждения: Сотельдо (45), Уртадо (79).

Удаления: Мартинес (32).