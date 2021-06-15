Арнаутович – игроку македонцев: «Я #### твою албанскую мать»

На игрока завели дисциплинарное дело

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UEFA открыл дело в отношении игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, сообщает официальный сайт организации.

Посреди матча, где сражались соперники сборной Украины по группе – Австрия и Северная Македония, форвард австрийцев Арнаутович начал выкрикивать оскорбления в адрес игрока Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни.

Дело дошло до того, что капитану австрийцев Давиду Алабе пришлось силой закрывать партнеру по команде рот. По сообщениям СМИ, игрок выкрикнул фразу «Я #### твою албанскую мать».

Как сообщает UEFA, для рассмотрения этого дела уже был назначен инспектор.

Если обвинения подтвердятся, то, возможно, для игрока этот чемпионат Европы закончится раньше времени.

Напомним, матч с македонцами может пропустить полузащитник сборной Украины Александр Зубков.