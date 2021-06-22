Караваев: «В перерыве матча с Австрией тренерский штаб просил успокоиться»
Арнаутович: «Мы все хотели обыграть Украину»
Нападающий сборной Австрии дал комментарий после победы в матче 3-го тура группы C
08:14
Марко Арнаутович / Фото: UEFA
Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал UEFA победу над Украиной (1:0) в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020:
Я на седьмом небе от счастья, но больше не могу стоять на ногах. Так много людей сомневались в нас. Мы им показали! Мы знали, что это финал. Мы все этого хотели, вы могли это видеть.
Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет.
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