Арнаутович перейдет в «Болонью»

Австриец засиделся в китайской лиге

Марко Арнаутович / фото - The AFC

Нападающий китайского клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутович может пополнить стан «Болоньи», сообщает журналист Nicolo Schira.

Команда Синиши Михайловича хочет усилить линию атаки 32-летним австрийцем. Сам игрок не прочь переехать на Апеннинский полуостров, так как условия для выступления легионеров в Китайской Суперлиге с каждым годом все сильнее ужесточают.

Арнаутович может подписать с «красно-синими» двухлетний контракт, а потом пополнить ряды «Монреаля» из МЛС – еще одного клуба, принадлежащего владельцу «Болоньи».

В этом сезоне австриец появился на поле четырежды и за это время забил три мяча.

Напомним, Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.