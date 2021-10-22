«Арсенал» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии

Смогут ли «красные дьяволы» удержать ворота на замке?

Прогноз

«Арсенал» провально начал текущий сезон в Премьер-лиге, но постепенно ситуация в лондонском клубе стабилизировалось. После ряда успешно проведенных игр «канониры» подтянулись к экватору турнирной таблицы, и сейчас вопрос увольнения Микеля Артеты уже не стоит так остро. Как и обещал испанец, результаты команды улучшатся, как только лазарет «Арсенала» опустеет. Пока именно это и наблюдается. Не обременённый выступлениями в еврокубках столичный клуб не проигрывает на внутренней арене уже в шести матчах подряд.

Хоть «Астон Вилла» является соседом «Арсенала» по турнирной таблице (команды разделяет всего одно очко), ситуация бирмингемцев кажется более незавидной. После продажи Джека Грилиша клуб получил огромную сумму денег, но сильно потерял в плане качества. Купленный у «Норвича» Буэндия пока не заиграл, из-за чего присел в запас. Если у ближайшего соперника «Астон Виллы» виден потенциал, за счёт чего прибавлять в будущем, то ресурс команды Дина Смита весьма ограничен. Пока идёт игра у Эль-Гази и Ингза, результаты будут. В двух последних турах «Астон Вилла» дважды проиграла, и таких волн на дистанции сезона гостям избежать вряд ли удастся.

На фоне наблюдающейся у «Арсенала» стабильности в течение последнего месяца фаворитом ближайшего матча кажутся именно хозяева «Эмирейтс». За лондонцев в прошлом туре забили два форварда – Обамеянг и Ляказетт. Когда они в кондициях, команда Артеты способна набрать очки практически в любой игре. Но заигрывать чистую победу хозяев слишком опасно из-за очень неубедительной игры «пушкарей» в защите: у «Арсенала» уже целых 12 пропущенных голов в одной лишь АПЛ. У «Астон Виллы» показатель идентичный, поэтому всё идёт к тому, что матч порадует зрителей результативной игрой. Ставка на первую в программе 9-го тура Премьер-лиги игру – тотал больше 2,5 за 1,89.