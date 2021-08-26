«Арсенал» добыл самую крупную выездную победу за последние 20 лет

«Канониры» разнесли «Вест Бромвич»

Фото: пресс-служба Арсенала

Лондонский «Арсенал» добыл самую крупную выездную победу за последние 20 лет, сообщает Opta.

В матче 1/32 финала Кубка Лиги команда Микеля Артеты на выезде разгромила «Вест Бромвич» со счетом 6:0.

Последний раз «Арсенал» побеждал так крупно на выезде в 2001-м году в Кубке Англии КПР (6:0).

Отметим, что в АПЛ у «Арсенала» не все так гладко – команда Артеты проиграла два стартовых тура и находится в зоне вылета в турнирной таблице.