Артета: «Арсенал» мотивирован и хочет обыграть «Манчестер Сити» на выезде»
«Арсенал» добыл самую крупную выездную победу за последние 20 лет
«Канониры» разнесли «Вест Бромвич»
18:30
Фото: пресс-служба Арсенала
Лондонский «Арсенал» добыл самую крупную выездную победу за последние 20 лет, сообщает Opta.
В матче 1/32 финала Кубка Лиги команда Микеля Артеты на выезде разгромила «Вест Бромвич» со счетом 6:0.
Последний раз «Арсенал» побеждал так крупно на выезде в 2001-м году в Кубке Англии КПР (6:0).
Отметим, что в АПЛ у «Арсенала» не все так гладко – команда Артеты проиграла два стартовых тура и находится в зоне вылета в турнирной таблице.
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