Экс-игрок лондонского «Арсенала» мог оказаться в «Динамо»
«Арсенал» готов продать Обамеянга
За «канониров» габонец выступает с 2018 года
14:53
Фото: пресс-служба АПЛ
Лондонский «Арсенал» готов продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.
«Канониры» не будут удерживать 32-летнего нападающего, если им предложат адекватную цену трансфера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 39 матчей за команду, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи.
Напомним, недавно «Арсенал» приобрел центрального защитника за 50 миллионов евро.
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