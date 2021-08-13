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«Арсенал» готов продать Обамеянга

За «канониров» габонец выступает с 2018 года
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:53
«Арсенал» готов продать Обамеянга
Фото: пресс-служба АПЛ

Лондонский «Арсенал» готов продать форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.

«Канониры» не будут удерживать 32-летнего нападающего, если им предложат адекватную цену трансфера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 39 матчей за команду, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи.

Напомним, недавно «Арсенал» приобрел центрального защитника за 50 миллионов евро.

Сергей Остапенко
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Теги

Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг

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