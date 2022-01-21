В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
«Арсенал» готов увеличить Влаховичу зарплату почти в восемь раз
«Канониры» хотят любым способом заполучить одного из лучших бомбардиров Серии А
11:59
Фото: Sky Sports
«Арсенал» хочет видеть в своем составе форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
«Канониры» готовят внушительную сумму для переезда нападающего в Лондон. Игрока обижать также не собираются – The Sun сообщает, что Влаховича готовы сделать вторым самым высокооплачиваемым футболистом. Отметим, что в таком случае Душан будет получать почти в 8 раз больше – не менее 12,4 миллиона евро в год (в данный момент игрок получает 1,62 миллиона евро в год – по информации портала salarysport.com).
Влахович с забил 17 голов за 21 матч Серии А в текущем сезоне.
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