«Арсенал» готов увеличить Влаховичу зарплату почти в восемь раз

«Канониры» хотят любым способом заполучить одного из лучших бомбардиров Серии А

Фото: Sky Sports

«Арсенал» хочет видеть в своем составе форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.



«Канониры» готовят внушительную сумму для переезда нападающего в Лондон. Игрока обижать также не собираются – The Sun сообщает, что Влаховича готовы сделать вторым самым высокооплачиваемым футболистом. Отметим, что в таком случае Душан будет получать почти в 8 раз больше – не менее 12,4 миллиона евро в год (в данный момент игрок получает 1,62 миллиона евро в год – по информации портала salarysport.com).

Влахович с забил 17 голов за 21 матч Серии А в текущем сезоне.