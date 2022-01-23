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«Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро за Влаховича

Такую сумму требовала «Фиорентина» за своего лидера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:10
«Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро за Влаховича
Фото: Football-Italia

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может покинуть команду уже зимой.

Как сообщает goal.com, «Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро за серба. Предложение итальянцам уже поступило.

Именно такую сумму требовала «Фиорентина» за своего игрока. Пока ответа от «фиалок» нет.

Впрочем, ранее директор «Фиорентины» подтвердил, что клуб ведет переговоры с английским клубом.

Сам Влахович заявилял, что хочет доиграть сезон в «Фиорентине». Он является лучшим бомбардиром Серии А, забив 17 мячей.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Фиорентина Душан Влахович

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