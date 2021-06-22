«Арсенал» предложит «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона
«Арсенал» готов заплатить более 40 миллионов фунтов за защитника «Брайтона»
Переговоры между клубами продолжаются
21:28
Фото: Sky Sports
Защитник «Брайтона» Бен Уайт может оказаться в «Арсенале».
Лондонцы ведут переговоры о трансфере 23-летнего игрока. От предложения в 40 миллионов фунтов «Брайтон» отказался, но переговоры продолжаются.
На трансфере настаивает тренер Микель Артета, сообщает Football.London.
Уайт вызван в сборную Англии на Евро-2020.
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