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«Арсенал» готов заплатить более 40 миллионов фунтов за защитника «Брайтона»

Переговоры между клубами продолжаются
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:28
«Арсенал» готов заплатить более 40 миллионов фунтов за защитника «Брайтона»
Фото: Sky Sports

Защитник «Брайтона» Бен Уайт может оказаться в «Арсенале».

Лондонцы ведут переговоры о трансфере 23-летнего игрока. От предложения в 40 миллионов фунтов «Брайтон» отказался, но переговоры продолжаются.

На трансфере настаивает тренер Микель Артета, сообщает Football.London.

Уайт вызван в сборную Англии на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

Брайтон Арсенал Лондон

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