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«Арсенал» и Сака ведут переговоры о продлении контракта

Полузащитник готов остаться в команде
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:43
«Арсенал» и Сака ведут переговоры о продлении контракта
Фото: BBC

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака ведет переговоры о новом контракте. 20-летний англичанин хочет остаться в команде. Новый контракт будет рассчитан до 2027-го года, сообщает Sky Sports.

Лондонцы видят в нем будущего лидера команды и намерены удержать хавбека, предложив большую зарплату.

Сака – один из лидеров команды в этом сезоне. На его счету 20 матчей в АПЛ, где он забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.

Также он провел уже 14 матчей за сборную Англии.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Букайо Сака

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