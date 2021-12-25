«Арсенал» и Сака ведут переговоры о продлении контракта

Полузащитник готов остаться в команде

Фото: BBC

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака ведет переговоры о новом контракте. 20-летний англичанин хочет остаться в команде. Новый контракт будет рассчитан до 2027-го года, сообщает Sky Sports.

Лондонцы видят в нем будущего лидера команды и намерены удержать хавбека, предложив большую зарплату.

Сака – один из лидеров команды в этом сезоне. На его счету 20 матчей в АПЛ, где он забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.

Также он провел уже 14 матчей за сборную Англии.