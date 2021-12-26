«Арсенал» и «Тоттенхэм» синхронно разгромили соперников

Сопротивление представителям северного Лондона не сумели оказать «Норвич» и «Кристал Пэлас»

Фото - Арсенал Лондон

В 19-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили «Норвич» и «Кристал Пэлас» соответственно.

«Канониры» не испытали проблем в своем матче, начав погром уже на 6-й минуте. Дубль оформил Сака, Тирни, Ляказетт и Смит-Роу забили по мячу.

«Шпоры» открыли счет позже, но забили сразу дважды. Отличились Кейн и Лукас Моура. После перерыва Сон Хын Мин довершил разгром.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» разделяют шесть очков в турнирной таблице в борьбе за зону еврокубков. «Кристал Пэлас» – 12-й, «Норвич» – последний.

АПЛ, 19 тур

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» 3:0

Голы: Кейн, 32, Лукас Моура, 34, Сон Хын Мин, 74

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Санчес, Танганга, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 76), Лукас Моура, Хейбьерг (Ндомбеле, 79), Скипп, Кейн (Бергвейн, 64).

«Кристал Пэлас»: Батленд, Уорд, Томкинс, Андерсен, Митчелл (Фергюсон, 82), Куяте, Хьюз, Галлахер (Шлупп, 76), Айю, Заа, Эдуар (Матета, 63).

Предупреждения: Санчес – Заа, Томкинс

Удаление: Заа

«Норвич» – «Арсенал» 0:5

Голы: Сака, 6, 67, Тирни, 44, Ляказетт, 84 (пен.), Смит-Роу, 90

«Норвич»: Ганн, Ааронс, Гибсон, Кабак, Уильямс, Плахета (Цолис, 75), Маклин, Дауэлл (Ле-Мелу, 66), Гилмор, Сарджент (Ида, 72), Пукки.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Парти (Эль-Ненни, 75), Эдегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартинелли (Смит-Роу, 82).

Плахета – Джака, Парти