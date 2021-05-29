Бывший капитан «Арсенала» снова остался без клуба
«Арсенал» хочет подписать Стерлинга
Хавбек «Ман Сити» сменит клубную прописку этим летом
11:57
Рахим Стерлинг / фото - Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вероятнее всего сменит клубную прописку этим летом. По информации портала Daily Mail, лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке игрока.
В прошлом сезоне АПЛ Стерлинг провел 31 матч, в котором забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.
Напомним, «Арсенал» намерен выкупить Эдегора у «Реала».
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