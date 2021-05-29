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«Арсенал» хочет подписать Стерлинга

Хавбек «Ман Сити» сменит клубную прописку этим летом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:57
«Арсенал» хочет подписать Стерлинга
Рахим Стерлинг / фото - Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вероятнее всего сменит клубную прописку этим летом. По информации портала Daily Mail, лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке игрока.

В прошлом сезоне АПЛ Стерлинг провел 31 матч, в котором забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Напомним, «Арсенал» намерен выкупить Эдегора у «Реала».

 

Источник: sport24.ru Михаил Рыбак
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Теги

Арсенал Лондон Рахим Стерлинг

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