Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм». Как это было
«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки
Форвард не прибыл в клуб в оговоренное время
14 декабря 16:58
Фото: BBC
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил серьезное наказание от клуба, сообщает The Athletic.
Сообщается, что габонец попросил клуб об отлете во Францию к больной матери. Клуб пошел навстречу своему лидеру, попросив прилететь обратно в тот же день вечером.
В итоге, Обамеянг прилетел утром, но все же пришел на тренировку. Однако «Арсенал» посчитал, что игрок нарушил договоренность.
Также он не прошел тест на коронавирус по прибытию в Англию. Он будет недоступен для ближайших матчей. Более того, он не сыграл в последней игре против «Саутгемптона».
В итоге, «Арсенал» лишил его капитанской повязки.
Комментарии 0