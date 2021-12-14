«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки

Форвард не прибыл в клуб в оговоренное время

Фото: BBC

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил серьезное наказание от клуба, сообщает The Athletic.

Сообщается, что габонец попросил клуб об отлете во Францию к больной матери. Клуб пошел навстречу своему лидеру, попросив прилететь обратно в тот же день вечером.

В итоге, Обамеянг прилетел утром, но все же пришел на тренировку. Однако «Арсенал» посчитал, что игрок нарушил договоренность.

Также он не прошел тест на коронавирус по прибытию в Англию. Он будет недоступен для ближайших матчей. Более того, он не сыграл в последней игре против «Саутгемптона».

В итоге, «Арсенал» лишил его капитанской повязки.