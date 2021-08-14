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«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 45 миллионов евро

Эдегор уже играл за лондонцев
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:55
«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 45 миллионов евро
Фото: Sky Sports

«Арсенал» может купить полузащитника «Реала» Мартина Эдегора.

Лондонцы хотят вновь видеть у себя норвежца. Мадридский клуб хочет 45 миллионов евро за своего футболиста, сообщает EPSN.

«Арсенал» изучает такую возможность. В игроке заинтересован Микель Артета.

Эдегор уже играл за «Арсенал» в аренде в прошлом сезоне. На его счету 14 матчей, один гол и два ассиста.

Андрей Усмонов
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Арсенал Лондон Мартин Эдегор

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