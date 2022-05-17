«Арсенал» на виїзді програв «Ньюкаслу» та залишився поза бортом зони Ліги чемпіонів

Господарі вирішили долю протистояння у другому таймі

«Ньюкасл» – «Арсенал» / Фото - thesun.co.uk

На стадіоні «Сент-Джеймс Парк» в рамках матчу 37-го туру АПЛ сезону-2021/2022 «Ньюкасл» приймав «Арсенал». Господарі здобули перемогу – 2:0.Рахунок було відкрито у другому таймі. На 55-й хвилині м'яч у свої ворота забив захисник «Арсеналу». На 85-й хвилиніподвоїв перевагу господарів поля.– «Арсенал» 2:0: Уайт, автогол, 55, Бруно Гимараэс, 85: Дубравка, Крафт, Шер (Ласселс, 49), Берн, Таргетт, Бруно Гимараес, Лонгстафф, Альмірон (Мерфі, 76), Сен-Максімен (Фрейзер, 77), Уілсон (Гейл, 90), Жоелінтон: Ремсдейл, Томіясу (Соареш, 39), Габриел (Пепе, 73), Уайт, Нуну Тавареш (Ляказетт, 62), Джака, Эль-Ненні, Едегор, Сміт-Роу (Мартінеллі, 53), Нкетіа, Сака.: Уайт, Нкетіа, ДжакаПісля 37-ми турів «Арсенал» знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ. «Каноніри» набрали 66 очок і за тур до фінішу чемпіонату відстають від четвертого місця, яке займає «Тоттенхем», на два пункти.«Ньюкасл» із 46 очками знаходиться на 12-му місці у турнірній таблиці.