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«Арсенал» на виїзді програв «Ньюкаслу» та залишився поза бортом зони Ліги чемпіонів

Господарі вирішили долю протистояння у другому таймі
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:32
«Арсенал» на виїзді програв «Ньюкаслу» та залишився поза бортом зони Ліги чемпіонів
«Ньюкасл» – «Арсенал» / Фото - thesun.co.uk
На стадіоні «Сент-Джеймс Парк» в рамках матчу 37-го туру АПЛ сезону-2021/2022 «Ньюкасл» приймав «Арсенал». Господарі здобули перемогу – 2:0.

Рахунок було відкрито у другому таймі. На 55-й хвилині м'яч у свої ворота забив захисник «Арсеналу» Бен Уайт. На 85-й хвилині Бруно Гімараес подвоїв перевагу господарів поля.
АПЛ. 37-й тур

«Ньюкасл» – «Арсенал» 2:0 

Голи: Уайт, автогол, 55, Бруно Гимараэс, 85

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер (Ласселс, 49), Берн, Таргетт, Бруно Гимараес, Лонгстафф, Альмірон (Мерфі, 76), Сен-Максімен (Фрейзер, 77), Уілсон (Гейл, 90), Жоелінтон

«Арсенал»: Ремсдейл, Томіясу (Соареш, 39), Габриел (Пепе, 73), Уайт, Нуну Тавареш (Ляказетт, 62), Джака, Эль-Ненні, Едегор, Сміт-Роу (Мартінеллі, 53), Нкетіа, Сака.

Предупреждения: Уайт, Нкетіа, Джака

Після 37-ми турів «Арсенал» знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ. «Каноніри» набрали 66 очок і за тур до фінішу чемпіонату відстають від четвертого місця, яке займає «Тоттенхем», на два пункти.

«Ньюкасл» із 46 очками знаходиться на 12-му місці у турнірній таблиці. 

Владимир Кириченко
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