Новый Месси? Лондонский «Арсенал» подписал 10-летнего Лео Мессо
«Арсенал» намерен провернуть трансфер одного из лучших игроков Чемпионшипа
В активе лидера «Норвича» 15 голов и 17 ассистов в текущем сезоне
11:18
Эмилиано Буэндия / Фото - besoccerЛондонский «Арсенал» хочет подписать атакующего хавбека «Норвича» Эмилиано Буэндию. Об этом сообщает CBS Sports.
«Канониры» хотели провернуть трансфер 24-летнего аргентинца еще в зимнее трансферное окно, однако «Норвич» отказал в связи с борьбой за выход в АПЛ. Тогда «Арсенал» арендовал у «Реала» Мартина Эдегора.
В текущем сезоне Буэндия сыграл в Чемпионшипе 39 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 ассистов.
Накануне «Арсенал» подписал 10-летнего нападающего Лео Мессо из академии «Вест Хэма».
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