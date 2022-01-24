«Арсенал» нашел альтернативу Влаховичу в испанском топ-клубе

Форвард испанской команды привлекает внимание грандов

Александер Исак / фото - Real Sociedad

Лондонский «Арсенал» продолжает гонку за форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем. Но сам сербский форвард намного ближе к трансферу в «Манчестер Сити», где его ждет Хосеп Гвардиола.

«Канониры» нашли альтернативу 21-летнему сербу в Испании. Речь идет о форварде «Реала Сосьедад» Александре Исаке.

Как сообщает The Athletic, лондонцы хотят подписать шведского форварда, но не готовы выплачивать прописанную в контракте сумму отступных – 90 миллионов евро.

Боссы «Арсенала» надеются, что выйдет договориться с басками о более приемлемой плате за трансфер.

В текущей кампании 22-летний швед провел 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. «Сосьедад» же идет в топ-6 испанской Примеры, имея отставание в 1 и 2 очка от «Барселоны» и «Атлетико» соответственно.

Также Исаком активно интересовались сами «блаугранас» и «матрасники», а также он имел предложения из Италии – от «Ювентуса» и «Наполи».

Напомним, «Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона.