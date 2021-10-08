«Арсенал» нашел замену Ляказетту в Серии А

«Канониры» рассчитывают подписать лидера «Торино»

Александр Ляказетт / Фото: Rex

Форвард «Арсенала» Алексндр Ляказетт близок к уходу с команды.



Лондонцы ищут замену французу и рассчитывают на подписание нападающего из Серии А. «Канониры» хотят заполучить лидера «Торино» Андреа Белотти, который не намерен продлевать соглашение с туринцами. Трансферная стоимость итальянца оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что после 7-и туров АПЛ «Арсенал» с 10-ю очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.