«Барселона» может провернуть трансферы Обамеянга и Ляказетта
«Арсенал» нашел замену Ляказетту в Серии А
«Канониры» рассчитывают подписать лидера «Торино»
8 октября 13:42
Александр Ляказетт / Фото: Rex
Форвард «Арсенала» Алексндр Ляказетт близок к уходу с команды.
Лондонцы ищут замену французу и рассчитывают на подписание нападающего из Серии А. «Канониры» хотят заполучить лидера «Торино» Андреа Белотти, который не намерен продлевать соглашение с туринцами. Трансферная стоимость итальянца оценивается в 35 миллионов евро.
Напомним, что после 7-и туров АПЛ «Арсенал» с 10-ю очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
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