«Арсенал» подписал вратаря из МЛС
«Арсенал» не захотел зимой менять Обамеянга на Икарди
Габонец перешел в «Барселону»
14 февраля 15:45
Фото: Sky Sports
«Арсенал» отказался от обмена с ПСЖ форвардами зимой.
Парижане были готовы предложить Мауро Икарди взамен на Пьера-Эмерика Обамеянга. В английской команде отказались.
Микель Артета отказался работать с аргентинцем из-за его жены и агента, сообщает The Athletic.
В итоге, Обамеянг и «Арсенал» разорвали контракт. Он ушел из команды свободным агентом.
Новой командой форварда стал «Барселона».
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