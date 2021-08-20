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«Арсенал» подписал английского конкурента для Лено

23-летний голкипер будет защищать ворота «канониров»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 августа 22:58
«Арсенал» подписал английского конкурента для Лено
Аарон Рэмсдейл / Фото - Арсенал Лондон

Голкипер Аарон Рэмсдейл стал игроком «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Вратарь перебрался из «Шеффилд Юнайтед» за 35 миллионов евро. Контракт подписан до 2025 года.

Сезон Рэмсдейл начал в Чемпионшипе. Отыграл два матча, пропустив один мяч. В прошлой кампании провел 42 встречи, в 6 из них оставив ворота «сухими».

Ранее «Арсенал» объявил о полноценном подписании хавбека «Реала» Мартина Эдегора.

Сергей Стаднюк
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Теги

Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед Аарон Рэмсдейл

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