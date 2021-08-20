«Арсенал» подписал хавбека «Реала» за 40 миллионов евро

Мадридцы продолжают распродажу ради покупки Мбаппе

Мартин Эдегор / фото - Transfermarkt

Лондонский «Арсенал» выкупил у «Реала» атакующего полузащитника Мартина Эдегора, сообщает официальный сайт английской команды.

За норвежца заплатили около 40 миллионов евро, и он подпишет с «канонирами» контракт до 2026 года.

«Сливочные» сохранят за собой право «первого отказа»: «Арсенал» в случае достижения соглашения о продаже скандинава в другой клуб обязан оповестить «Мадрид» о предстоящей сделке и суммах, на которых стороны сошлись. Мадридцы, в свою очередь, будут иметь право повторить предложение, которое чуть раньше «канониры» приняли от другого клуба.

В СМИ предполагают, что игрок ушел из-за неуверенности в своем будущем в «Реале». Игрок хочет получать постоянную игровую практику, но места в центре поля «королевского клуба» надежно заняты Лукой Модричем, Тони Кроосом и Каземиро, а первым кандидатом им на замену является Федерико Вальверде.

Также были слухи, что руководство столичного гранда приняло решение продать полузащитника, чтобы заработать денег на покупку Килиана Мбаппе, так как другой игрок на ту же позицию – Иско не хочет покидать клуб.

Эдегор находился в системе «Реала» с 16 лет. За это время норвежец успел поездить по многочисленным арендам. За основную команду Мартин провел лишь 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Вторую часть прошлого сезона скандинав провел в аренде во все том же «Арсенале».

Напомним, «Реал» продлит контракт с вице-капитаном.